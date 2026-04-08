Se il maggior azionista sceglie l' astensione
Durante l'assemblea di un'importante banca, la holding Delfin, che detiene il 17,5% delle azioni, ha deciso di non esprimere voto. Questa decisione sorprende considerando che si tratta della quota di maggioranza relativa tra gli azionisti presenti. La scelta di astenersi da parte del principale azionista ha suscitato domande sulla strategia adottata e sulle possibili implicazioni per la governance dell'istituto.
C'è qualcosa di stonato nella scelta della holding Delfin di presentarsi all'assemblea del Monte dei Paschi con il peso del primo azionista relativo - il 17,5% non è una partecipazione qualunque - e poi scegliere l'astensione. Una posizione che, qualora fosse confermata l'indiscrezione del Sole 24 Ore, nella grammatica della finanza equivale a una resa elegante: non disturbo il manovratore, ma neppure mi assumo la responsabilità di dire dove voglio portare la banca. Eppure, proprio a chi detiene una quota così significativa si richiede esattamente il contrario: visione, coraggio, e soprattutto chiarezza. L'astensione, in questo contesto, non è neutralità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Se il maggior azionista sceglie l'astensioneSe sei il primo azionista, non puoi comportarti come un comprimario. Le incomprensioni spiegano il clima, ma non giustificano la scelta ... ilgiornale.it
Scott 2 anni ~ +10kg ~ Principe del Letto ~ Maggior azionista della Dentalstix ~ - facebook.com facebook
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