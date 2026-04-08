Se il maggior azionista sceglie l' astensione

Durante l'assemblea di un'importante banca, la holding Delfin, che detiene il 17,5% delle azioni, ha deciso di non esprimere voto. Questa decisione sorprende considerando che si tratta della quota di maggioranza relativa tra gli azionisti presenti. La scelta di astenersi da parte del principale azionista ha suscitato domande sulla strategia adottata e sulle possibili implicazioni per la governance dell'istituto.