Scuola università lavoro Così i giovani di origine rom sognano il riscatto in Bulgaria | Siamo i primi non gli ultimi – Il video

Un giovane di origine rom si trasferisce a Sofia con l’obiettivo di cambiare vita, portando con sé un bagaglio di libri e una forte volontà. Nel video si racconta di come molti altri giovani della stessa provenienza condividano il sogno di un riscatto attraverso studi e lavoro in Bulgaria. La narrazione si concentra su questa scelta di emigrare come strada possibile per migliorare le proprie condizioni.

Quando Dimitar arrivò a Sofia aveva diciotto anni. Uno zaino pieno di libri e una determinazione più pesante di tutto il resto. Diretto verso la capitale bulgara, guardava il paesaggio scorrere oltre il finestrino mentre la mente tornava al percorso che lo aveva condotto fin lì. Più di cento chilometri da Yunatsite, uno dei più grandi villaggi abitati da rom della Bulgaria. Ma la distanza più difficile da colmare non era quella geografica, bensì quella fatta di aspettative, pregiudizi e limiti imposti dagli altri. Oggi Dimitar è uno studente universitario. Ha scelto di iscriversi a pedagogia perché ha un obiettivo preciso: diventare insegnante. 🔗 Leggi su Open.online

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