Lunedì è stato firmato un decreto che autorizza un finanziamento di oltre 11 milioni di euro per la scuola media Giovanni Paolo II a Fabriano. L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio scolastico, dando così il via a un intervento importante nel settore dell’edilizia scolastica locale. La decisione arriva dopo l’approvazione di un decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione datato 7 aprile 2026.

Svolta decisiva per l’edilizia scolastica a Fabriano: l’ Ufficio Speciale Ricostruzione, con il decreto del 7 aprile 2026, ha autorizzato un contributo di 11,6 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione della scuola media Giovanni Paolo II. L’annuncio arriva dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Mirella Battistoni, che sottolinea la portata strategica di un intervento che restituirà alla comunità " un edificio moderno e sicuro". Il finanziamento ha subìto un incremento notevole rispetto ai 5 milioni inizialmente previsti dalle ordinanze commissariali, grazie a un ulteriore stanziamento di circa 5,9 milioni autorizzato nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola media Giovanni Paolo II, oltre 11 milioni per ricostruirla

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