Scuola chiusa per allagamenti Pompilio attacca | Solo stop senza programmazione

La scuola primaria di via Lanciano a Chieti Scalo è rimasta chiusa mercoledì 8 aprile a causa di allagamenti causati dal maltempo. La decisione di sospendere le attività scolastiche è stata presa senza una comunicazione preventiva o una pianificazione dettagliata, secondo le dichiarazioni di un rappresentante. La decisione ha suscitato reazioni tra genitori e insegnanti, che hanno criticato l’assenza di un intervento organizzato prima dell’interruzione.

Fa discutere la chiusura della scuola primaria di via Lanciano a Chieti Scalo, disposta per la giornata di mercoledì 8 aprile a causa degli allagamenti provocati dal maltempo.Il provvedimento, firmato dal sindaco Diego Ferrara, è stato adottato dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Milano, scuola chiusa per Ramadan: ma solo il 35% lo festeggia Maltempo e allagamenti. Chiusa via dell’AcquerataLe precipitazioni particolarmente intense delle scorse ore hanno causato allagamenti in via dell’Acquerata. Temi più discussi: Allerta rossa per rischio idraulico, Comuni attivano il Coc. Numerose le scuole chiuse; Maltempo: situazione critica in Molise, scuole chiuse in 30 Comuni; Maltempo colpisce il Centro-Sud, interrotta la ferrovia Adriatica; Maltempo, scuole chiuse a Chieti il 1° aprile: attivato il Coc. Allerta rossa per maltempo in Abruzzo, Molise e Puglia: allagamenti, frane e scuole chiuse in diversi ComuniIl maltempo colpisce il Sud Italia. Allerta rossa in Abruzzo, Molise e Puglia. Allerta arancione in Basilicata e Calabria. Frane, esondazioni e allagamenti ... virgilio.it Puglia sotto l'acqua: in provincia di Bari, allerta arancione e disagi diffusi: allagamenti, alberi caduti e strade in tilt VIDEO/FOTOPioggia incessante da più di 24 ore. Sulla SS 16 all'altezza di Monopoli nord carreggiata allagata. A Bari ha ceduto il manto stradale in zona interporto, viale De Gennaro. lagazzettadelmezzogiorno.it TvSei. . Frana Silvi, tutti ricollocati gli alunni delle scuole chiuse Fino al termine dell'anno scolastico, i locali adiacenti alla Chiesa dell'Assunta ospiteranno le 5 classi della scuola "Pascoli", chiusa in via precauzionale a seguito della frana che ha colpito la contr - facebook.com facebook La mensa della scuola chiusa da mesi e i bambini sono costretti a mangiare in classe: la denuncia dei genitori ift.tt/Wawk64D x.com