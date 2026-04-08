Un'iniziativa chiamata Scroll Off Sunday invita le persone a trascorrere una domenica senza social media, evitando di pubblicare contenuti e di leggere i post degli altri. L'obiettivo è proporre un “digiuno” digitale, un momento di pausa dall'uso intenso di smartphone e piattaforme online. Questa iniziativa, promossa dall’ateneo locale, mira a favorire una disintossicazione digitale e un uso più consapevole delle tecnologie.

Roma – Si chiama Scroll Off Sunday e la sfida è quella di restare un’intera domenica senza condividere nulla sui social ma anche senza leggere quello che scrivono gli altri. Il 19 aprile all’Università Cattolica di Milano diciotto universitari tra i 21 e i 30 anni, oggi iscritti al master Ipm - Ideazione e produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali dell’ateneo e futuri professionisti dell’industria dei contenuti, proveranno a restare disconnessi tutto il giorno e inviteranno altri a seguirli dopo essersi allenati il venerdì precedente con quattro ore senza social e il sabato con otto. Verdetto choc a Los Angeles: Meta e Google responsabili della dipendenza dai social Autocontrollo e responsabilità, il progetto degli studenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scroll Off Sunday, la domenica senza social per disintossicarsi dal telefonino: il “digiuno ragionato” parte all’università

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