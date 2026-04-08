È stato annunciato il prossimo film horror con protagonista Emilia Clarke, nota per il suo ruolo nella serie televisiva. Il film si intitola “When Darkness Loves Us” e rientra nel genere horror. La produzione vede coinvolti diversi professionisti del settore cinematografico, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sulla data di uscita. Emilia Clarke tornerà a interpretare un ruolo in un lungometraggio di genere inquietante.

When Darkness Loves Us sarà un film horror con protagonista Emilia Clarke, la regina dei draghi ne Il Trono di Spade. Il film è entrato in distribuzione a Bleecker Street. Scopriamo insieme i dettagli di trama e la data d’uscita, prevista per il 2027. L’ultimo lavoro di Emilia Clarke. La regina dei draghi, Emilia Clarke, star di Io prima di Te e Il Trono di Spade, sta per tornare, stavolta sul grande schermo. James Ashcroft ha scritto e diretto il film, When Darkness Loves Us, tratto dall’omonimo romanzo breve di Elizabeth Engstrom degli anni ’80. La storia segue una giovane donna (Clarke) che, dopo essere sopravvissuta per 15 anni intrappolata in un sistema di grotte sotterranee, torna in superficie per reclamare la famiglia che crede le appartenga, “a qualunque costo, anche il più alto”, come recita la sinossi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scopriamo il prossimo film horror con Emilia Clarke: ‘When Darkness Loves Us’

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