Scoperte casette a rischio crollo con copertura in amianto

Nelle ultime settimane sono stati individuati alcuni capannoni abbandonati che si trovano in condizioni di pericolo. Queste strutture, ormai in stato di decomposizione, presentano coperture in amianto e rischiano di crollare da un momento all’altro. La presenza di queste costruzioni rappresenta un rischio sia per la sicurezza delle persone che per la salute pubblica. Le autorità stanno valutando le misure da adottare per fronteggiare la situazione.

Scoperti piccoli capannoni in stato di abbandono che costituiscono un pericolo per l'incolumità e la salute visto che sono sul punto di crollare e presentano coperture in amianto. L'area, quasi certamente di proprietà privata, si trova nel territorio di Francolise.A denunciare la situazione sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it Ictus, crollo del rischio con la dieta mediterranea: le cifreIn particolare tra le donne, la dieta mediterranea riduce in modo netto il rischio di ictus. Ciclone Harry, Sud Italia in ginocchio, imprese colpite e rimborsi a rischio: “Non copertura per mareggiate”Il ciclone Harry ha colpito duramente le Regioni del Sud Italia, causando gravi devastazioni a porti, stabilimenti balneari, infrastrutture e aziende.