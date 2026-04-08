A Trezzo sull’Adda, un caso ha attirato l’attenzione riguardo a un procedimento di sfratto considerato discutibile da parte di un sindacato inquilini. La donna coinvolta, una 40enne con problemi psichici, avrebbe evitato un femminicidio, secondo quanto riportato dal sindacato. La vicenda ha generato critiche sulla gestione dello sfratto, definito come “indecente” da alcuni rappresentanti degli inquilini.

Trezzo (Milano) – “Uno sfratto indecente” e una gestione al centro di forti critiche. Messa alla porta una 40enne “con problemi psichici, scampata a un femminicidio”, denuncia il Sicet, sindacato inquilini. Una vicenda che ha per teatro le case comunali di via Mazzini a Trezzo e si snoda su due amministrazioni “cominciata ai tempi della Giunta Centurelli e finita con la Giunta Torri, ma non doveva neanche iniziare”, rincara il referente locale della sigla Gianluigi Colombo. Comincia tutto nel novembre 2023 con la decadenza dell’assegnazione e l’apertura della causa per morosità. Il punto controverso. Resta un punto controverso: “Non è chiaro se sia stata fatta la verifica tra morosità colpevole o incolpevole prevista dalla normativa regionale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro sull’inquilina sfrattata: “È scampata a un femminicidio”

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