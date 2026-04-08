Scontro sulla Variante | due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 13:30 sulla Variante Anas, poco prima dello svincolo di San Prisco. Secondo quanto riferito, due vetture, una Smart e una Fiat 500XL, sono entrate in collisione frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Scontro frontale tra due vetture sulla Variate Anas poco prima dello svincolo di San Prisco. E'quanto accaduto verso le 13, 30 dove una Smart e una Fiat 500XL hanno colliso.L'impatto è stato violentissimo e le vetture hanno carambolato finendo contro il guardrail. Gli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Casertanews.it Schianto sulla Variante: auto finisce contro camion betoniera. Due feriti | FOTOSi è verificato un brutto incidente sulla Variante di Castel Volturno, la strada di collegamento tra il Quadrivio di Ischitella e la ex S. Violento incidente frontale sulla variante di Morbegno: otto feriti, due sono gravissimiCosio Valtellino (Sondrio) – Otto feriti – due donne di 22 e 26 anni e sei uomini di 31, 51, 52, 55, 60 e 63 – e tre mezzi coinvolti, due automobili... Frontale in galleria a Ponte a Moriano; diversi feriti Temi più discussi: Incidente frontale tra Picarelli e contrada Scrofeta: due donne ferite, traffico in tilt; Tragedia a Venturina, muore a 76 anni nell'auto finita fuori strada lungo l'Aurelia; Mamma 51enne in auto con le figlie, muore in un incidente a Roma: era di origine abruzzese; Spezia, due incidenti fatali. Scontro frontale a Codroipo: due feriti e traffico bloccatoCodroipo, scontro frontale tra due auto in via Ponte della Delizia: due conducenti feriti e traffico rallentato. nordest24.it Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie)Ancora sangue sulle strade della Capitale. Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, un drammatico incidente stradale si è verificato in zona Vermicino, lungo via ... ilmattino.it Un violento scontro, scaturito presumibilmente da un banale pretesto, ha trasformato la serata del 3 aprile all'interno di una pizzeria di Torino in una scena di estrema violenza. - facebook.com facebook Scontro a FarWest sul caso #Garlasco: Colaprico accusa De Rensis, che replica «Non mi vergogno». Tensione in studio x.com