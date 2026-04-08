Scontro Italia-Israele | fuoco sull’Unifil Roma rompe il silenzio

Il governo italiano ha espresso forti critiche nei confronti di Israele dopo che, mercoledì 8 aprile 2026, un convoglio dell’Unifil diretto a Beirut è stato raggiunto da spari di avvertimento dell’IDF nel sud del Libano. L’episodio ha portato a una reazione ufficiale da parte di Roma, che ha condannato l’accaduto e ha chiesto chiarimenti sulle circostanze. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Il governo italiano ha reagito con durezza verso Israele dopo che un convoglio dell’Unifil, diretto a Beirut per un rimpatrio, è stato colpito da spari di avvertimento dell’Idf nel sud del Libano mercoledì 08 aprile 2026. L’episodio ha causato danni a un mezzo militare, senza però fare vittime. Antonio Tajani, durante un intervento all’Aula della Camera, ha reso noto che le forze armate israeliane hanno bloccato la colonna italiana, scatenando una risposta diplomatica immediata. Il vicepremier ha stabilito che i militari della non devono essere toccati e che l’esercito israeliano manca di qualsiasi autorità per agire contro di loro. In parallelo, attraverso un comunicato su X, Guido Crosetto ha espresso una protesta ferma e indignata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro Italia-Israele: fuoco sull’Unifil, Roma rompe il silenzio AEW: MJF rompe il silenzio sull’interesse della WWENel panorama del wrestling moderno, pochi nomi accendono il dibattito come quello di Maxwell Jacob Friedman. Leggi anche: Sanità, Riccardi rompe il silenzio nel pieno dello scontro interno: “Basta posizioni acquisite” Argomenti più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Santo Sepolcro, è scontro Italia – Israele; Operazione dell'Esercito israeliano a nord di Gerusalemme; Scontri in Libano: uccisi quattro soldati israeliani. Settimana di Pasqua tra stop al Patriarca, scontro Italia-Israele, Meloni indebolita dopo il referendum, famiglie USA bloccate sulla cittadinanza, furto di KitKat e spiagge smoke-free a Pesaro tutto nel ristretto Italiano di domani x.com Gattuso: “Si doveva giocare contro Israele”. Italia fuori dai Mondiali dopo il ko con la Bosnia: sopra Gaza si è passati lo stesso, e il risultato è quello che tutti hanno visto. Poi le dimissioni Hanno detto che si doveva giocare. Hanno ignorato tutto il resto. Si è scel - facebook.com facebook