Scontri e disordini in occasione di Veglie-Carmiano | sei Daspo tra loro tre minori

Durante la partita tra Veglie e Carmiano dello scorso 29 ottobre, valida per la Coppa di Puglia, si sono verificati scontri tra tifosi che hanno portato all’applicazione di sei provvedimenti di Daspo. Tra le persone coinvolte ci sono anche tre minorenni. Le autorità hanno adottato misure volte a prevenire ulteriori episodi di violenza legati a eventi sportivi.

VEGLIECARMIANO – Tolleranza zero contro la violenza nello sport e sei Daspo per altrettante persone coinvolte negli scontri tra tifosi in occasione della gara tra Veglie e Carmiano, disputata lo scorso 29 ottobre e valevole per la Coppa di Puglia.I provvedimenti sono stati notificati questa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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