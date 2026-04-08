Sconti Shark e Ninja | usa il codice APRIL20 e risparmia fino a 110$

Sul sito di SharkNinja.com è attiva una promozione che permette di ottenere uno sconto del 20% su più di venti prodotti selezionati. Per usufruire dell’offerta, è necessario inserire il codice APRIL20 al momento dell’acquisto. La promozione, dedicata alla stagione primaverile, consente di risparmiare fino a 110 dollari su alcuni articoli. La piattaforma non ha pubblicizzato pubblicamente la promozione, che sembra essere una iniziativa di marketing mirata.

SharkNinja.com ha attivato una promozione primaverile silenziosa che offre sconti del 20% su oltre venti prodotti selezionati tramite il codice APRIL20. L’iniziativa, non pubblicizzata in home page, permette di acquistare dispositivi Shark e Ninja a prezzi ridotti. L’operazione arriva dopo la conclusione dei Big Spring Sale di Amazon per l’anno 2026. Chi ha atteso una settimana scopre ora opportunità d’acquisto più ampie, con articoli che non erano presenti nelle precedenti offerte della piattaforma e-commerce. Il vantaggio economico si attiva inserendo il codice APRIL20 durante il pagamento. Questa detrazione è applicabile a un singolo oggetto per ordine e può essere cumulata con eventuali sconti già presenti sui singoli prodotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sconti Shark e Ninja: usa il codice APRIL20 e risparmia fino a 110$ Teenage Mutant Ninja Turtles Empire City: le Tartarughe Ninja conquistano la realtà virtualeTeenage Mutant Ninja Turtles Empire City, sviluppato da Cortopia Studios e pubblicato da Beyond Frames Entertainment, rappresenta una svolta... San Valentino: WizzAir lancia sconti fino al 25% per voli romantici in Europa fino a maggio 2026.La compagnia aerea WizzAir ha lanciato una promozione speciale in vista di San Valentino, offrendo sconti significativi per le coppie che desiderano...