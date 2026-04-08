La Scomed Bomporto si appresta a iniziare la fase di Poule Classificazione, dopo aver concluso la prima parte della stagione. Le squadre coinvolte sono pronte a scendere in campo per determinare le posizioni finali e qualificarsi alle prossime competizioni. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, con incontri che promettono di essere decisivi per le sorti delle squadre in gara.

Archiviata la prima fase della stagione, l’hockey si prepara a vivere i momenti più importanti dell’annata: nel torneo di serie B, a cui partecipa con grande successo la Scomed Bomporto, contrariamente alle attese si giocherà la Poule Promozione, a cui però la squadra modenese ha deciso di non partecipare, nonostante abbia dominato il proprio girone qualificazione. La Scomed parteciperà ad una specie di Poule Classificazione, che si articolerò su quattro gironi, da quattro squadre ciascuno, che promuoveranno una formazione per una Final Four che designerà le squadre che si classificheranno alle spalle di Torre Pellice, e Kamarin Campomarino,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scomed Bomporto al via per la Poule Classificazione

Scomed Bomporto, tutto facile contro ImolaNon ci sono sorprese nel turno settimanale dei tornei di hockey e rotelle, giocati a scartamento ridotto con una sola partita nei tornei di Inline,...

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Un minuto di silenzio interminabile, lungo come una vita, è stato riempito dal gesto semplice e struggente con cui oggi le compagne del Milano e le avversarie delle Scomed Bomporto hanno provato a raggiungere per un'ultima volta Emma Radaelli, portata vi - facebook.com facebook