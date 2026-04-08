Sciopero 10 aprile 2026 stop ai voli | cosa c’è da sapere
Venerdì 10 aprile 2026 si prevede uno sciopero dei lavoratori del settore aereo che potrebbe causare disagi ai voli programmati. Le compagnie aeree hanno comunicato possibili cancellazioni e ritardi, invitando i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli prima di partire. Lo sciopero riguarda il personale di compagnie di bandiera e di alcuni aeroporti, senza indicazioni precise sulla durata o sull’entità dello stop.
(Adnkronos) – Venerdì 10 aprile potrebbe diventare una giornata difficile per chi ha in programma di viaggiare in aereo. È infatti previsto uno sciopero nazionale del comparto aereo. A proclamare l’agitazione i sindacati Uiltrasporti, UGL-TA, Astra e FAST-CONFSAL-AV, che hanno annunciato uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. La protetsta potrebbe causare ritardi,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Per venerdì 10 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del settore aereo x.com