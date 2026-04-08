Scioperi trasporti a rischio ad aprile | calendario date e disagi in tutta Italia

A aprile, diverse categorie di lavoratori nel settore dei trasporti hanno programmato scioperi che coinvolgono voli, treni, trasporto pubblico locale e autotrasportatori. Le agitazioni sono state annunciate con date specifiche e potrebbero causare disagi in varie parti del paese. Le proteste interessano anche i servizi di autotrasporto, con possibili ripercussioni sui ritardi e sulle cancellazioni di alcune corse e voli.

Aprile si apre con una nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti, destinata ad avere un impatto significativo sugli spostamenti lungo tutta la penisola. Il calendario diffuso dal Ministero dei Trasporti prevede una serie di agitazioni che coinvolgeranno il comparto aereo, ferroviario, marittimo e il trasporto pubblico locale, con possibili disagi sia per i pendolari sia per chi ha in programma viaggi. Il mese sarà segnato da numerose astensioni dal lavoro, distribuite nell'arco di diverse settimane. Le proteste interesseranno più livelli del sistema dei trasporti, creando una situazione complessa e potenzialmente critica per cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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