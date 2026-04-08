Scienza e nuove tecnologie | come cambia il nostro modo di essere
Negli ultimi anni, il rapido sviluppo del web e delle nuove tecnologie ha influenzato vari aspetti della vita quotidiana. Non solo ha trasformato le modalità di comunicazione e di lavoro, ma ha anche inciso sui processi decisionali e sulle abitudini personali. Questa evoluzione ha portato a un mutamento nel modo di percepire il mondo e di interagire con esso, contribuendo a un rapporto più digitale con la realtà.
La rivoluzione tecnologica del Web non ha cambiato soltanto il nostro modo di lavorare, comunicare e apparire, ma ha modificato anche il nostro modo di pensare, scegliere, probabilmente anche il nostro modo di essere. Ogni giorno ci svegliamo e guardiamo il mondo attraverso lo smartphone come quando ci affacciamo alla finestra, e questo viene costantemente studiato dalla scienza, che analizza ogni dettaglio che influisce sulla vita in relazione ai cambiamenti antropologici. L’Intelligenza Artificiale, i Social, l’Identità Digitale, ogni modo di usare il Web a livello professionale o per svago, sono parte integrante della nostra esistenza e stanno riscrivendo l’identità umana. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Come cambia il lavoro femminile nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Alla Scuola Superiore Sant’Anna il convegno ‘Donne, lavoro, nuove tecnologie’Venerdì 6 marzo un appuntamento per discutere e proporre una prospettiva critica sulle trasformazioni impresse al lavoro femminile dall’innovazione...
Lasagne o carbonara possono essere considerati piatti salutari e persino anti-aging? Se cucinati nel modo giusto, sì. Le dritte utili arrivano dalla Medicina Culinaria, metodo innovativo che unisce l’arte della cucina italiana con la scienza della nutrizione. Insegnando a mangiare in modo sano, sì ma anche gustosoQuando si parla di alimentazione sana difficilmente nell’immaginario comune trovano spazio piatti come la carbonara e le lasagne, considerati più...
Guido Tonelli: “Se la Fisica Quantistica si fermasse per 15 minuti il mondo COLLASSEREBBE”
Temi più discussi: Convergenza tecnologica: la biologia sintetica incontra l’intelligenza artificiale; Stem - Progetto Scienza STEM - p. 16 - Insetti - in diretta su Rai Scuola 30/03/2026 alle 00:30; In cerca di idee | Gli italiani in Svezia, tra tecnologia e scienza; Pavia Innovation Week 2026: date, programma ed eventi.
Le nuove tecnologie al servizio della persona con diabeteUn nuovo software avanzato, l’Ambulatory Glucose Profile (AGP), messo a punto da Abbott, consente di disegnare ‘un film dei valori della glicemia’ nelle 24 ore, senza bisogno di pungersi continuamente ... quotidianosanita.it
Chirurgia laser. Nasce la Società Italiana di Laser Chirurgia, prima al mondoLa notizia arriva dalla tavola rotonda Best Practices nell’utilizzo dei laser in chirurgia, incontro in cui esperti di vari settori della medicina hanno parlato dei vantaggi delle nuove tecnologie. quotidianosanita.it
Sette ore nel deep space: il ritorno umano attorno al nostro satellite diventa un racconto in scatti tra scienza, rischi invisibili e paesaggi straordinari osservati per la prima volta attraverso i nostri occhi. Leggi l'articolo di Luigi Bignami x.com
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