Scienza e nuove tecnologie | come cambia il nostro modo di essere

Negli ultimi anni, il rapido sviluppo del web e delle nuove tecnologie ha influenzato vari aspetti della vita quotidiana. Non solo ha trasformato le modalità di comunicazione e di lavoro, ma ha anche inciso sui processi decisionali e sulle abitudini personali. Questa evoluzione ha portato a un mutamento nel modo di percepire il mondo e di interagire con esso, contribuendo a un rapporto più digitale con la realtà.