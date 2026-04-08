Scienza dalla Co2 prodotti chimici utili grazie a una struttura di elettrodi a tre strati

Un gruppo di scienziati dell’Istituto Coreano di Scienza e Tecnologia Avanzata ha annunciato un nuovo metodo per produrre sostanze chimiche utili a partire dalla CO2. La tecnica si basa su una struttura di elettrodi composta da tre strati, che permette di convertire l’anidride carbonica in composti di interesse. L’obiettivo è sfruttare questa tecnologia per applicazioni industriali e ambientali, migliorando l’efficienza dei processi di trasformazione delle emissioni di gas serra.

Un team di ricerca dell’ Istituto Coreano di Scienza e Tecnologia Avanzata (KAIST) ha sviluppato una nuova struttura di elettrodo che utilizza reti di nanofili d’argento – fili d’argento ultrafini disposti come una ragnatela – per ottenere una conversione elettrochimica altamente efficiente della CO in prodotti chimici utili. I risultati sono stati descritti su Advanced Science. Nei processi di conversione elettrochimica della CO, un problema di lunga data e’ rappresentato dall’allagamento, ovvero la saturazione dell’elettrodo con l’elettrolita, che riduce lo spazio disponibile per la reazione della CO. Sebbene i materiali idrofobici possano impedire l’intrusione dell’acqua, in genere presentano una bassa conduttività elettrica, il che richiede componenti aggiuntivi e complica il sistema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nel mercato europeo dei prodotti chimiciKlaipeda – Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione... Non usare i costosi struccanti chimici, fallo al naturale: questi prodotti che hai già in casa ti lasciano una pelle incredibileLa cura della pelle passa inevitabilmente da una corretta detersione e rimozione del trucco, un rituale fondamentale per mantenere la pelle sana,...