Schifani sfida i processi mediatici | tutto il sostegno a Mulè

Il presidente della Regione Siciliana ha dichiarato il suo supporto a un parlamentare, invitandolo a continuare con determinazione il suo percorso, nonostante le sfide presenti. Schifani ha criticato i “processi mediatici” e si è schierato apertamente a favore dell’esponente politico, sottolineando la vicinanza in un momento di difficoltà. La posizione è stata comunicata attraverso un intervento pubblico.

Renato Schifani, vertice della Regione Siciliana, ha espresso sostegno a Giorgio Mulè, esortandolo a proseguire il proprio percorso con risolutezza nonostante le difficoltà attuali. Il presidente regionale ha manifestato la sua vicinanza verso Mulè, sottolineando l’importanza di mantenere la fermezza e il rispetto per le istituzioni nel gestire la fase critica in corso. Secondo Schifani, diverse offensive mediali mirano esclusivamente a oscurare la realtà dei fatti, attivando processi sommari che si allontanano dalla ricerca della verità. L’esperienza del potere e i tempi dell’informazione. Il massimo esponente della regione richiama il proprio passato come presidente del Senato per spiegare la natura di certi attacchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schifani sfida i “processi mediatici”: tutto il sostegno a Mulè I processi mediatici sono una barbarieCaro Direttore Vittorio Feltri,prima di porle una domanda, mi permetta di farle un complimento, spero gradito. "No a processi mediatici nei confronti di Nocera"Dallo studio legale Valgimigli riceviamo e pubblichiamo * * * "ABBIAMO appreso dalle notizie pubblicate sui quotidiani di ieri di uno scandaloso e...