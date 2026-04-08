Schianto in moto a Diani Beach noto architetto riminese muore in Kenya il giorno di Pasqua

Un incidente stradale si è verificato a Diani Beach, in Kenya, nel giorno di Pasqua, causando la morte di un architetto italiano di 63 anni. La vittima viveva da diversi anni nella località turistica e si trovava a bordo di una moto al momento dello scontro. La polizia locale sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro.

L’architetto riminese Giovanni Quadrelli, 63 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Pasqua a Diani Beach, in Kenya, dove viveva da anni. L’uomo viaggiava in motocicletta quando si è scontrato con un altro veicolo; nell’impatto è deceduta anche un’altra persona del posto. Quadrelli era. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Addio a Giovanni Quadrelli, noto architetto morto in Kenya dopo un incidente in moto. “Un dolore immenso” Pasqua di sangue in Piemonte: bimbo di 8 anni muore sull’A21, schianto in moto col padrePasqua segnata dal dolore sulle strade piemontesi, dove in poche ore si sono consumate due tragedie che riportano al centro il tema della sicurezza... Si parla di: Addio a Giovanni Quadrelli, noto architetto morto in Kenya dopo un incidente in moto. Un dolore immenso; Addio a Giovanni Quadrelli noto architetto morto in Kenya dopo un incidente in moto Un dolore immenso. Muore in Kenya in un incidente in moto l’architetto riminese Giovanni QuadrelliL’architetto riminese Giovanni Quadrelli, 63 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto in Kenya, a Diani Beach, dove viveva da tempo. Come riporta il Resto del Carlino, il tragico schianto, ... altarimini.it