Schianto devastante con un Tir nel tunnel dell’autostrada Merita muore sul colpo | Anche un bambino

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A14, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud, quando un tir si è scontrato con un’auto. La donna di 62 anni, che era alla guida dell’auto, è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto durante un viaggio di ritorno e ha coinvolto anche un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Un viaggio di ritorno che si trasforma in tragedia a pochi chilometri da casa. È accaduto lungo l’ A14, nel tratto tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di una donna di 62 anni. La vittima è Merita Qemalli, residente a Chiaravalle, morta dopo il ricovero all’ospedale regionale di Torrette. L’impatto, avvenuto poco prima delle 4 del mattino all’interno della galleria Sappanico, ha coinvolto l’auto su cui viaggiava insieme alla famiglia e un mezzo pesante. La vettura, una Ford Mondeo guidata dal compagno della donna, un autotrasportatore di 49 anni, si è schiantata contro un tir che procedeva nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto devastante con un Tir nel tunnel dell’autostrada, Merita muore sul colpo: “Anche un bambino” Scontro con un Tir nel tunnel dell?A14: muore Merita, grave il compagno di Chiaravalle. Ferito anche un bimboCHIARAVALLE Il dramma si è materializzato a pochi chilometri dall’uscita di Ancona Nord. Italia, schianto devastante tra tre tir! Inferno in autostrada, traffico in tiltIl rombo improvviso delle lamiere che si accartocciano ha spezzato il ritmo regolare di una giornata dedicata al trasporto delle merci. Paura nella galleria Rometta dell'autostrada Messina-Palermo. Coinvolti circa 50 veicoli in un tampo Temi più discussi: Impatto devastante contro il guardrail, muore motociclista nella domenica di Pasqua; Lo schianto improvviso, madre e figlia gravi in ospedale. Castagnole Lanze sotto choc; Scontro con un Tir nel tunnel dell’A14: muore Merita, grave il compagno di Chiaravalle. Ferito anche un bimbo; Tampona un mezzo agricolo: 71enne grave. Schianto devastante con un Tir nel tunnel dell’autostrada, Merita muore sul colpo: Anche un bambinoUn viaggio di ritorno che si trasforma in tragedia a pochi chilometri da casa. È accaduto lungo l’A14, nel tratto tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud, ... thesocialpost.it Scontro con un Tir nel tunnel dell’A14: muore Merita, grave il compagno di Chiaravalle. Ferito anche un bimboCHIARAVALLE Il dramma si è materializzato a pochi chilometri dall’uscita di Ancona Nord. Una volta sorpassato il casello, sarebbe bastata una manciata di minuti per raggiungere ... corriereadriatico.it Schianto devastante per un treno contro un mezzo militare - facebook.com facebook