Nella sesta edizione dello Scheldeprijs femminile, disputata su un percorso di 130,6 chilometri da Schoten a Schoten, si è imposta l’olandese Charlotte Kool con una volata finale. La corsa si è conclusa con Kool davanti a tutte, mentre sul podio è salita anche l’italiana Elisa Balsamo. La gara ha visto la partecipazione di diverse atlete, con Kool che ha confermato le previsioni della vigilia.

Era la più attesa e ha mantenuto fede alle previsioni della vigilia. L’olandese Charlotte Kool si aggiudica con una irresistibile volata la sesta edizione dello Scheldeprijs femminile, gara in linea da Schoten a Schoten di 130,6 chilometri. Elisa Balsamo della Lidl-Trek, vincitrice dello scorso anno, deve accontentarsi del gradino più basso del podio. L’atleta della Fenix-Premier Tech lancia la sua progressione nel finale e precede in volata la connazionale Nienke Veenhoven del Team Visma Lease a Bike. Elisa Balsamo, che in un primo momento sembrava non dover gareggiare, non riesce a piazzare il guizzo decisivo nei metri conclusivi e deve accontentarsi della terza posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scheldeprijs femminile 2026, Charlotte Kool trionfa in volata. Elisa Balsamo sul podio

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