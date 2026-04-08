Scheldeprijs 2026 vince sempre Tim Merlier! Il belga concede il tris

Tim Merlier si è imposto anche quest’anno alla Scheldeprijs, ottenendo il suo terzo successo consecutivo nella classica dedicata ai velocisti. Il ciclista belga, in forza alla squadra Soudal Quick-Step, ha confermato la sua abilità in questa corsa, dominando anche questa edizione e lasciando gli avversari dietro di sé. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante e si è conclusa con una volata di gruppo.

Tim Merlier concede il tris e trionfa nuovamente alla Scheldeprijs. Il belga della Soudal Quick-Step conquista il terzo successo consecutivo nella classica dedicata ai velocisti. Una volata fenomenale quella di Merlier, che si sblocca in questo complicato inizio di stagione. Alle sue spalle il ceco Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) ed il francese Emilien Jeannière (TotalEnergies). La fuga di giornata vede protagonisti Robin Carpenter (Modern Adbenture), Joost Nat, Bram Dissel (BEAT CC bp Saxo), Jelle Harteel, Jonah Killy (Tartelletto Isorex) e Dorde Duric (Solution Tech NIPPO). Il gruppo controlla agevolmente i fuggitivi, che vengono sempre tenuti a distanza di sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scheldeprijs 2026, vince sempre Tim Merlier! Il belga concede il tris Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen insidiano il belgaTadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d’urto. Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen tra i papabiliTadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d’urto. Argomenti più discussi: Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen tra i papabili; Scheldeprijs 2026: al via il 'Mondiale' dei velocisti tra vento e pavé. SCHELDEPRIJS. È MERLIER IL RE DEGLI SPRINTERVolata doveva essere e volata è stata nella seconda tappa del Region Pays de la Loire Tour. Come accaduto ieri, infatti, anche l’odierna Garnache-Les Sables-d'Olonne di 153, 6 chilometri si è risolta ... tuttobiciweb.it Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen tra i papabiliTadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l'ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d'urto. Adesso però è tempo di voltare pagina e ... oasport.it Con la partecipazione alla #Scheldeprijs Tim #Merlier, a lungo afflitto negli scorsi mesi da fastidiosi problemi al ginocchio, può finalmente iniziare a preoccuparsi solo di corse e allenamenti https://www.tuttobiciweb.it/article/1775505417 - facebook.com facebook Tim Merlier torna allo Scheldeprijs 2026 dopo l’infortunio. Il torinese blocco di gare lo porterà a Giro di Ungheria, Giro del Belgio e altro, per tornare in forma in vista del Tour de France. Leggi i dettagli e il programma completo. x.com