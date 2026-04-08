Oggi in tv si tiene la Scheldeprijs 2026, una delle classiche più storiche del ciclismo, con partenza e arrivo in Belgio. La corsa si svolge su un percorso di circa 200 chilometri, con diversi tratti pianeggianti e alcuni tratti di pavé. Tra i favoriti per la vittoria ci sono Merlier, alla ricerca del terzo successo consecutivo, Philipsen e Groenewegen. Nel frattempo, nel Giro delle Fiandre, Pogacar ha dimostrato ancora una volta la sua forza.

Tadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d’urto. Adesso però è tempo di voltare pagina e iniziare la settimana che culminerà con la Parigi-Roubaix di domenica 12 aprile. La stagione delle Classiche del Nord continua con lo Scheldeprijs. LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 La celebre corsa in linea, giunta all’edizione numero 114, prende il via da Terneuzen alle 13:08 e si conclude a Schoten dopo aver percorso 205,2 km. I corridori partecipanti, al via nove formazioni del circuito World Tour, si fronteggiano per decidere chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Tim Merlier, vincitore dello scorso anno davanti al connazionale Jasper Philipsen e a Matteo Moschetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen tra i papabili

Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen insidiano il belgaTadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d’urto.

LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: grande sfida tra Philipsen, Merlier e GroenewegenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza...

Temi più discussi: Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen insidiano il belga; Tornano in scena i velocisti allo Scheldeprijs: Philipsen, Groenewegen e il ritorno di Merlier; Scheldeprijs 2026, la startlist definitiva; LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: grande sfida tra Philipsen, Merlier e Groenewegen.

Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen insidiano il belgaTadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l'ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d'urto. Adesso però è tempo di voltare pagina e ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei ... oasport.it

Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

Presentazione Percorso e Favoriti Scheldeprijs 2026 x.com