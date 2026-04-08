Scheldeprijs 2026 | il ritorno vincente di Merlier

Il 8 aprile 2026, si è corsa la Scheldeprijs, una delle classiche del ciclismo. Tim Merlier, assente nelle prime gare della stagione a causa di un infortunio, ha preso parte alla competizione e si è aggiudicato la sua terza vittoria consecutiva in questa corsa. La gara si è svolta lungo un percorso di circa 200 chilometri, con arrivo in volata.

Roma, 8 aprile 2026 - Tra i grandi assenti di questa prima parte di stagione, causa infortunio, c'è stato Tim Merlier, che però alla Scheldeprijs 2026 c'è e si riscatta con gli interessi, mettendo a referto la terza vittoria di fila in questa corsa. La gara Sorride il belga, al primo sigillo dell'anno, ma lo fa anche la sua Soudal Quick-Step, che come prevedibile dopo l'addio di Remco Evenepoel direzione Red Bull-Bora-Hansgrohe sta vivendo una complicata transizione: una sorta di ritorno alle origini non particolarmente semplice né comodo, considerando intanto le difficoltà degli uomini addetti alle corse di un giorno e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scheldeprijs 2026: il ritorno vincente di Merlier Scheldeprijs 2026: Philipsen e Groenewegen sfidano Merlier a SchotenIl mondo del ciclismo si prepara a vivere l’evento che vede protagonisti i velocisti più forti del circuito. LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: grande sfida tra Philipsen, Merlier e GroenewegenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza... Temi più discussi: Tornano in scena i velocisti allo Scheldeprijs: Philipsen, Groenewegen e il ritorno di Merlier; Scheldeprijs 2026, la startlist definitiva; LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: va in scena il ‘Mondiale’ dei velocisti; Scheldeprijs 2026: sfida tra Merlier e Philipsen per il trono dei velocisti. Info streaming e percorso. Scheldeprijs 2026: il ritorno vincente di MerlierPrimo successo stagionale del belga della Soudal Quick-Step, che beffa in volata un Philipsen partito troppo presto: Zamperini, 22esimo, è il migliore degli italiani ... sport.quotidiano.net Scheldeprijs 2026, vince sempre Tim Merlier! Il belga concede il trisTim Merlier concede il tris e trionfa nuovamente alla Scheldeprijs. Il belga della Soudal Quick-Step conquista il terzo successo consecutivo nella ... oasport.it Tim Merlier Pavel Bittner Emilien Jeanniere #scheldeprijs x.com Charlotte Kool vince allo sprint la Scheldeprijs, battute Veenhoven e Balsamo, nella top ten anche Consonni e Fiorin. - facebook.com facebook