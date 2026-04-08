Scatta la primavera condividi l’emozione con le foto più belle

Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e i profumi si fanno più intensi. I paesaggi si risvegliano con colori vivaci e scenari nuovi. Per condividere questa stagione, è possibile inviare una foto per partecipare a una galleria collettiva. L’iniziativa invita a catturare e mostrare le immagini più significative di questo periodo.

IL CONTEST. Giornate più lunghe, profumi nell’aria e paesaggi che si risvegliano: inviaci la tua foto e partecipa alla gallery. Primavera, finalmente. Quest’anno è arrivata con tutta la sua energia: giornate che si allungano, temperature miti e prati e alberi che si riempiono di fiori. Con l’inizio di aprile, la natura si risveglia, i colori tornano protagonisti e nell’aria si mescolano i profumi. È il momento perfetto per raccontare insieme questa stagione: vi invitiamo a inviare i vostri scatti di primavera per una grande gallery collettiva che immortali i luoghi e le emozioni di questi mesi. Cosa significa per voi primavera? Ditecelo con le immagini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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