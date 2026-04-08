Scatta il piano Foligno Con Rossetti e Verde

È iniziato il piano Foligno, che prosegue questa settimana con diverse attività sul campo. I lavori si sono riavviati ieri nel prato situato al Lungobisenzio, e oggi sono previste due sessioni di allenamento consecutive. La programmazione si svolge senza interruzioni, coinvolgendo le sessioni previste fino alla fine della settimana. La squadra si sta preparando intensamente, con la presenza di alcuni giocatori chiave.

Ha ripreso a lavorare ieri il Prato al Lungobisenzio dove il piano Foligno prosegue per tutta la settimana, a partire da oggi con una doppia seduta. Gruppo non ancora al completo per i biancazzurri: a parte Mencagli, Gioè, Zanon e Cela. Per i primi tre le possibilità di un rientro a partire dalla trasferta di domenica, come sottolineato da Giuliano Lamma nel post partita di Prato-Seravezza Pozzi, sono piuttosto alte, mentre per il centrocampista classe ‘96 occorre più pazienza, nonostante sia il giocatore, fra quelli ai box, che da più tempo è fuori (a causa di una fastidiosa tendinite, il calciatore di origini albanesi non disputa un match dal 22 febbraio). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta il piano Foligno. Con Rossetti e Verde Prato, Verde e Rossetti davanti. E occhio al San Donato "aggressivo"Niente Mencagli e Cela, oltre ovviamente a Gioè, mentre rientrano fra i convocati sia D’Orsi che Sarpa. Leggi anche: Pagelle. Verde domina, Greselin prezioso. Lattarulo e Rossetti tanta qualità