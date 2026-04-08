La scarsità programmata viene spesso utilizzata per incentivare l’acquisto, creando un senso di urgenza e limitando la quantità di prodotti disponibili. Questa strategia si trova spesso nel commercio moderno, dove la disponibilità immediata di un bene può portare a una percezione di maggiore valore. La pratica viene adottata per spingere i consumatori a agire rapidamente, anche se la merce è in realtà presente in quantità ridotte o temporaneamente limitate.

Roma, 8 aprile 2026 – Nell'architettura del commercio moderno, la disponibilità immediata di un bene è diventata, paradossalmente, un fattore di svalutazione. La “scarsità programmata” (da non confondere con l'obsolescenza tecnica) è la strategia deliberata di mantenere l'offerta strutturalmente al di sotto della domanda potenziale per manipolare il valore percepito e proteggere i margini di profitto. Se un tempo l'obiettivo dell'industria era la saturazione del mercato, oggi la parola d'ordine è la “saturazione selettiva”. I numeri del fenomeno: il caso del reselling e dei drop. L’efficacia della scarsità programmata è misurabile attraverso l'esplosione del mercato del reselling. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scarsità programmata, così il senso d’urgenza e la quantità limitata generano l’acquisto

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