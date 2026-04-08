Scappa col Gratta e vinci da 500mila euro a Carsoli ma era vincente per errore | svolta nel caso dei fidanzati

Un episodio che aveva attirato l’attenzione si è concluso con un esito diverso dal previsto. Una coppia aveva tentato di riscuotere un premio di 500mila euro ottenuto con un Gratta e vinci, ma si è scoperto che il biglietto non era vincente. La vicenda riguarda una confusione legata alla validità del biglietto che aveva portato a una svolta nel procedimento legale in corso.

Si chiude in maniera amara il caso del Gratta e vinci di Carsoli, piccolo centro in provincia dell’Aquila, dove un biglietto che pareva vincente ha visto una coppia scoppiare. Un uomo aveva regalato il biglietto alla compagna, la quale, credendo di avere vinto, si era dileguata. L’uomo aveva così deciso di passare alle vie legali ma l’iter, prima ancora di entrare nel vivo, è già giunto al termine: il ticket della discordia non era affatto vincente. In pratica è stato tutto un equivoco. Il caso del Gratta e vinci di Carsoli L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso il suo verdetto: il tagliando del Gratta e vinci da 500.000 euro non è mai esistito, era solo un errore di lettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Carsoli, scappa con il Gratta e vinci da 500mila euro per non dividerlo col fidanzato: ma il biglietto era perdenteSarà stata l'euforia del momento, un quadratino non grattato del tutto, l'incredulità di aver vinto il massimo premio da 500mila euro al Gratta e...

Carsoli, vincono 500mila euro al Gratta e Vinci: lui compra il biglietto ma la fidanzata incassa e scappa viaUna vincita da 500mila euro ha causato una profonda crisi tra due fidanzati a Carsoli.

Gratta e Vinci di oggi solo VINCENTE DA 500EURO Gratta il Grattino

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