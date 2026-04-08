Scandone Avellino inarrestabile | nona vittoria consecutiva a Roma

La Scandone Avellino ha ottenuto la sua nona vittoria consecutiva battendo la San Paolo Ostiense con il punteggio di 59-77 nella 34ª giornata di campionato. La partita si è svolta al Palazzetto “Claudio Spano” di Roma, e con questo risultato la squadra avellinese ha raggiunto i 36 punti in classifica.

Nona vittoria consecutiva per la Scandone Avellino, che nella 34ª giornata espugna il Palazzetto “Claudio Spano” di Roma superando con autorità la San Paolo Ostiense per 59-77 e salendo a quota 36 punti in classifica.Un successo che conferma lo straordinario momento di forma dei biancoverdi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Scandone Avellino inarrestabile: sesta vittoria consecutiva e obiettivo secondo posto più vicinoLa Scandone Avellino prosegue il suo momento positivo e davanti al pubblico di casa supera la Pallacanestro Antoniana con il punteggio di 78-63,... Scandone Avellino cerca la nona meraviglia: ostacolo Ostiense verso i playoffSfida insidiosa all’orizzonte per la Scandone Avellino, attesa dalla trasferta sul campo del San Paolo Ostiense Roma nel match valido per la 27ª... Si parla di: Scandone Avellino, metamorfosi vincente: identità, profondità e ambizione da squadra vera. Scandone Avellino, Ragusa: «Crescita continua e identità più solida. Non dobbiamo fermarci»C’è fiducia, ma soprattutto consapevolezza nei pensieri di Andrea Ragusa. Il lungo della Scandone Avellino traccia un bilancio lucido del momento della squadra, reduce da una serie di risultati ... orticalab.it Domino totale della Scandone, Benevento travolta al Del MauroAncora una vittoria convincente per la Scandone Avellino, che supera la Miwa Cestistica Benevento con il punteggio di 84-58 al PalaDelMauro, facendo esplodere di entusiasmo il pubblico biancoverde. Pe ... msn.com