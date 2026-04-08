Sassari dramma in strada | due vittime in 48 ore tra Usini e Badesi

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 6 e l’8 aprile nella provincia di Sassari si sono verificati due incidenti stradali che hanno causato la morte di due persone. In uno dei sinistri, avvenuto tra Usini e Badesi, un’automobile è rimasta coinvolta. Nell’altro, un incidente ha coinvolto una motocicletta in un punto diverso del territorio. Le vittime sono state identificate come due uomini, uno di 65 anni e l’altro di 45.

Luigi Pala e Giuseppe Succu hanno perso la vita in due sinistri avvenuti tra il 6 e l’8 aprile nella provincia di Sassari, coinvolgendo automobili e una motocicletta in diversi punti del territorio. La notte che ha separato il 7 dall’8 aprile è stata segnata dalla scomparsa di Luigi Pala. L’uomo, figura nota nel capoluogo turritano per la sua professionalità all’interno di un rinomato stabilimento di riparazione meccanica, è stato colpito da un veicolo lungo il tracciato che porta a Usini. L’intervento dei carabinieri del Comando provinciale di Sassari è stato immediato per gestire il traffico e procedere con i rilievi tecnici. Parallelamente, il personale sanitario del 118, giunto sul posto tramite un mezzo dell’Avis di Uri, ha tentato ogni manovra di rianimazione per salvare il meccanico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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