Sardegna stop alla cecità infantile | nuovo centro salva la vista

In Sardegna, è stato inaugurato un nuovo centro dedicato alla cura della retinopatia neonatale presso il Policlinico Duilio Casula di Cagliari. Questa struttura permette di trattare i neonati prematuri direttamente in loco, evitando che i piccoli e le loro famiglie debbano spostarsi in altre regioni per ricevere assistenza. L’obiettivo è garantire un intervento tempestivo e migliorare le possibilità di salvare la vista ai neonati sardi.

Il Policlinico Duilio Casula di Cagliari ha attivato un percorso autonomo per curare la retinopatia neonatale, eliminando la necessità per i piccoli prematuri sardi di spostarsi fuori regione. L’iniziativa, operativa da ottobre 2025, ha già permesso di trattare sei neonati con successo. L’operazione è guidata dal professor Giuseppe Giannaccare, a capo dell’Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Il progetto nasce da una nuova impostazione organizzativa interna e da un coordinamento multidisciplinare con la Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico, sotto la direzione del professor Vassilios Fanos. Sotto il profilo operativo, l’ambulatorio di oftalmologia pediatrica presso il San Giovanni di Dio è gestito dal dottor Alberto Cuccu, supportato dalla dottoressa Lina Corgiolu. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, stop alla cecità infantile: nuovo centro salva la vista Salva la vista: l’appello di Avitabile contro la cecità invisibileTeresio Avitabile, presidente della Società italiana di scienze oftalmologiche (Siso), ha lanciato un appello per la tutela della vista in occasione... Screening neonatale salva bimba di 20 giorni dalla cecità, a Bari esperti da tutto il mondo Intercettare una ‘condanna’ scritta nel Dna e intervenire precocissimamente per salvaguardare la salute.