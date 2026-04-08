Sardegna stop al dumping | 9 euro l’ora per gli appalti pubblici

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato una legge che stabilisce un salario minimo di 9 euro lordi all’ora per le persone coinvolte negli appalti pubblici. La norma riguarda le imprese che partecipano ai contratti pubblici e mira a garantire un livello minimo di retribuzione per i lavoratori impiegati in questi settori. La decisione è stata presa con il voto favorevole della maggioranza.

Il Consiglio regionale della Sardegna ha dato il via libera a una legge che impone un salario minimo di 9 euro lordi all’ora lavora negli appalti pubblici. Il provvedimento mira a eliminare il dumping contrattuale e a tutelare i diritti dei lavoratori sardi. La misura interviene direttamente sulle gare d’appalto, stabilendo parametri obbligatori per le aziende partecipanti. L’obiettivo è impedire l’uso di contratti collettivi con scarsa rappresentatività, spesso usati per abbattere i costi a discapito delle tutele professionali. Alessandra Todde, presidente della Regione, ha sottolineato come l’intervento sia mirato soprattutto ai comparti dove la manodopera è intensiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, stop al dumping: 9 euro l’ora per gli appalti pubblici Pistoia: 9 euro l’ora per gli appalti, stop al lavoro poveroLa proposta di Giovanni Capecchi per Pistoia punta a stabilire una soglia retributiva oraria di 9 euro lordi per tutti i lavoratori impiegati negli... Appalti pubblici, stop alla corsa al ribasso: in Fvg passa la linea della “qualità” sugli stipendiSembrava destinata a diventare l’ennesima linea di frattura tra maggioranza e opposizioni.