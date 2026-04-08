A partire dall'aprile 2026, la Sardegna e la Corsica avvieranno un progetto di cooperazione culturale chiamato Casa Cumuna, con San Teodoro che diventerà il centro di questa iniziativa. Il piano mira a rafforzare i legami tra le due isole attraverso attività e scambi culturali, con una fase pilota prevista per il prossimo anno. La collaborazione si inserisce in un contesto di rapporti storici tra le due regioni.

San Teodoro diventerà il fulcro di un nuovo legame tra Sardegna e Corsica attraverso Casa Cumuna, un piano di cooperazione culturale che partirà con una fase pilota nell’aprile 2026. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione culturale Realtà Virtuose e l’amministrazione comunale di Brando. L’obiettivo è trasformare il recupero delle radici storiche condivise in un processo strutturato e permanente, andando oltre il semplice ricordo per creare un sistema di ricerca antropologica e storica. Le basi di questo progetto poggiano su prove concrete. Documenti d’archivio, atti notarili, registri mercantili e fonti ecclesiastiche confermano che, tra il XVII e il XVIII secolo, i commercianti corsi erano molto attivi lungo il versante nord-orientale della Sardegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna e Corsica: il piano Casa Cumuna svela radici comuni

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Progetti comuni tra Corsica e Liguria, aperto tavolo di confrontoLunedì 9 febbraio 2026 si è svolto un importante incontro tecnico istituzionale tra la Regione Liguria e la Corsica.

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