Santi DAZN | Milan puoi essere soddisfatto Se avessero detto ad Allegri che …

Alberto Santi, telecronista di 'DAZN', ha commentato la recente uscita del Milan in una competizione, sottolineando che la squadra può essere soddisfatta del percorso fatto. Ha anche fatto riferimento alle possibilità che il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe potuto avere, senza però entrare in dettagli specifici. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti dalla formazione milanese e sulle aspettative della stagione.