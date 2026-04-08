Santi DAZN | Milan puoi essere soddisfatto Se avessero detto ad Allegri che …
Alberto Santi, telecronista di 'DAZN', ha commentato la recente uscita del Milan in una competizione, sottolineando che la squadra può essere soddisfatta del percorso fatto. Ha anche fatto riferimento alle possibilità che il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe potuto avere, senza però entrare in dettagli specifici. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti dalla formazione milanese e sulle aspettative della stagione.
Il Milan di Massimiliano Allegri, nell'ultima sfida di campionato, il 'Monday Night' dello stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte, ha perso (0-1). Un k.o., firmato dalla rete di Matteo Politano al 79', che ha spento in via definitiva qualsiasi sogno di Scudetto per il Diavolo. Ma non solo: con la vittoria nel confronto diretto tra le mura amiche, il Napoli di Conte ha toccato quota 65 punti nella classifica di Serie A, superando al secondo posto proprio il Milan, rimasto fermo a 63. L'Inter è lontana, certo, ma se gli azzurri possono ancora sperare e, legittimamente, guardare avanti con fiducia, i rossoneri ora devono guardarsi dietro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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La soddisfazione di Allegri dopo Milan-Torino | Serie A Enilive | DAZN
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