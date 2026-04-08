Sanità Lombardia | premi fino a 31mila euro per i top manager

I dirigenti della sanità pubblica in Lombardia hanno appena ricevuto i risultati delle valutazioni relative all’anno 2025. Sono stati assegnati premi che possono arrivare fino a 31.000 euro. La notizia riguarda l'intera categoria dei top manager che operano nel sistema sanitario regionale. La comunicazione si inserisce in un quadro di gestione delle risorse umane e di riconoscimento delle performance.

I dirigenti della sanità pubblica lombarda hanno ricevuto i risultati delle valutazioni per l’anno 2025. I punteggi determinano l’assegnazione di incentivi economici basati sul raggiungimento di obiettivi specifici. Il sistema di valutazione riguarda trentacinque manager che guidano otto Ats, ventisei Asst e l’Areu. Per i direttori dei cinque Irccs pubblici, come il Besta, il Policlinico di Milano, l’Istituto nazionale dei tumori, il San Matteo di Pavia e il San Gerardo di Monza, i voti devono invece essere concordati con i rettori universitari. Il Welfare regionale ha scelto di non pubblicare una classifica ufficiale, comunicando i risultati privatamente agli interessati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Lombardia: premi fino a 31mila euro per i top manager Le pagelle dei manager della sanità in Lombardia: la rimonta del Niguarda in testa con Ats Milano (ma Brescia batte tutti)Milano – È già tempo di pagelle per i manager delle aziende sanitarie pubbliche lombarde; almeno per i trentacinque che dirigono le otto Agenzie di... Nestlé Italia premia i dipendenti fino a 2.900 euro. In 5 anni 14.000 euro in premi risultatoIl Gruppo Nestlé in Italia ha annunciato il riconoscimento di un premio di produzione fino a 2. Argomenti più discussi: Sanità pubblica, manifestazione a Milano l’11 aprile; Salvatore Gioia nuovo coordinatore Fiaso Lombardia; Tar Lombardia, solo il medico può decidere la durata minima della visita sanitaria; Lombardia, proposte concrete per rafforzare integrazione con il sociale nelle Case di Comunità. Sanità Lombardia, bilancio in equilibrio | Ipotesi buco da 1,6 miliardi, Bertolaso: Non corriamo rischiLombardia, il bilancio della sanità resta equilibrato nonostante le voci su un possibile deficit derivato da mancate coperture del Fondo nazionale Lombardia, il bilancio della sanità si mantiene in ... ilsussidiario.net A VOI VA BENE COSÌ! In Lombardia il Centro unico di prenotazione “taglia-attese” (che da anni chiediamo) non decolla, anzi è fermo al palo: agli operatori privati della sanità regionale non piace molto… Lo abbiamo denunciato ieri, numeri alla mano, in una - facebook.com facebook Guido Bertolaso (Assessore al Welfare @RegLombardia): «La sanità lombarda si colloca ai primi posti della sanità italiana: cinque dei primi dieci ospedali del Paese è in Lombardia. Siamo un benchmark, ma dobbiamo migliorare e crescere». #MotoreItalia # x.com