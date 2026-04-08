Sanità Calabria | solo il 40% delle cure nei tempi di legge

In Calabria, solo il 40% delle cure viene erogato entro i tempi previsti dalla legge. L’associazione Luca Coscioni ha chiesto alla Regione di intervenire subito per ridurre le liste d’attesa e rendere pubblici i dati relativi ai tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. La richiesta arriva a seguito di rilevazioni che indicano una forte discrepanza tra le tempistiche normative e quelle effettivamente rispettate.

L’associazione Luca Coscioni richiede alla Regione Calabria interventi immediati per abbattere le liste d’attesa e garantire la trasparenza dei dati sanitari. La richiesta nasce dalla necessità di rispettare i tempi di legge per l’erogazione delle prestazioni mediche. Il centro della polemica riguarda la Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa, gestita da Agenas e operativa dal giugno 2025. Questo strumento digitale risulta, secondo l’analisi dell’organizzazione, opaco e insufficiente a fornire un quadro reale della situazione sanitaria regionale. I limiti tecnici della piattaforma impediscono una lettura chiara dei flussi: mancano distinzioni tra singole aziende sanitarie, strutture o Regioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Calabria: solo il 40% delle cure nei tempi di legge Sanità, Vignali (FI) denuncia: "A Ferrara gravi criticità nei tempi delle liste d'attesa". I dati“La situazione delle liste d’attesa a Ferrara è molto critica con tempi per ricevere alcune delle prestazioni prenotate di svariati mesi, anche oltre... Sanità in Calabria: 600mila rinunce alle cure e migrazione verso altre regioni, acceso dibattito a Cosenza.Cosenza è al centro di un acceso dibattito sulla sanità pubblica, una discussione innescata dall’iniziativa “Discute la città”, promossa dal... Temi più discussi: Sanità, Calabria ancora maglia nera per le Case di comunità: delle 63 previste solo 2 hanno almeno un servizio attivo · LaC News24; Sanità, Stasi attacca Occhiuto: In Calabria si gioca con i reparti · CosenzaChannel.it; Sanità, Ferrari: Dalle Guardie mediche al sistema 118, tante criticità in Calabria; Sanità in Calabria, Occhiuto ad Avvenire: Basta migrazione sanitaria, cambio di paradigma con nuovi ospedali e medicina territoriale. Sanità, Ferrari: Dalle Guardie mediche al sistema 118, tante criticità in CalabriaCatanzaro - Il dottor, Saverio Ferrari, delegato provinciale SMI, interviene in una nota elencando le molte criticità ancora irrisolte nella sanità in Calabria. 'Mentre il Presidente/Commissario On. R ... lametino.it Sanità in Calabria: curarsi senza partire è possibileParlare di sanità in Calabria significa, ancora oggi, parlare di partenze forzate. Ogni anno migliaia di persone preparano una valigia. Di certo non lo fanno per un viaggio di piacere, ma per curarsi. corrieredellacalabria.it Pasquale Tridico critica duramente la gestione della Regione Calabria, evidenziando scelte politiche controverse in materia di fondi europei, riforma istituzionale e sanità, che a suo dire penalizzano il territorio e i suoi cittadini. Leggi l’approfondimento - facebook.com facebook