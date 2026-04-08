Sanguigni si sfila dalla corsa | Non mi ricandido

Andrea Sanguigni ha annunciato che non parteciperà alle prossime elezioni comunali di San Benedetto del Tronto. La decisione è stata comunicata tramite una dichiarazione ufficiale, senza indicare ulteriori motivazioni. Al momento, non ci sono conferme su eventuali candidature alternative o su altri candidati che prenderanno parte alla competizione elettorale. La sua scelta modifica gli assetti della lista politica a cui era legato.

Andrea Sanguigni non sarà, salvo sorprese, nella corsa per il prossimo consiglio comunale di San Benedetto del Tronto. L’ex assessore ai servizi sociali e, nell’ultima fase della giunta Spazzafumo, ai lavori pubblici, spiega di aver parlato con più interlocutori in vista delle elezioni comunali, senza trovare un progetto da condividere fino in fondo. Ma il centro della sua intervista è un altro: a suo giudizio, oggi i partiti appaiono più lacerati di quanto non fosse la coalizione civica caduta a novembre. "Io non mi ricandido. Ho dialogato un po’ con tutti, con Nicola Mozzoni, con Elisa D’Andrea, ma anche con il centrosinistra e con una parte del Partito democratico, anche se poi da quella parte alcuni partiti avevano posto il veto su di me in quanto ex esponente della giunta Spazzafumo", afferma Sanguigni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanguigni si sfila dalla corsa: "Non mi ricandido" Manfredi annuncia: "Mi ricandido a sindaco" |VIDEOGaetano Manfredi sarà il candidato del campo largo alle prossime elezioni comunali di Napoli. Leggi anche: Sull’Iran evapora il campo largo: Conte si sfila dalla condanna bipartisan del regime. Sempre dalla parte sbagliata