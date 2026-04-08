Sangue in piazza Libertà la prefettura alza l' allerta e blinda la sicurezza | più controlli in zona

Da triesteprima.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di oggi, tre veicoli delle forze dell’ordine sono stati avvistati in piazza Libertà, dove sono stati avviati controlli immediati. L’intervento è arrivato dopo una rissa violenta avvenuta nella stessa zona la sera precedente, il 7 aprile. La prefettura ha aumentato il livello di allerta e ha disposto misure di sicurezza rafforzate, con l’obiettivo di monitorare la situazione e prevenire ulteriori incidenti.

Tre macchine delle forze dell'ordine, rispettivamente una volante, una pattuglia dei carabinieri e un'auto con personale in borghese, questa mattina ha fatto scattare i primi controlli nella zona di piazza Libertà, teatro nella serata di ieri 7 aprile di una violenta rissa sfociata poi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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