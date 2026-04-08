Sangue in piazza Libertà la prefettura alza l' allerta e blinda la sicurezza | più controlli in zona

Nella mattina di oggi, tre veicoli delle forze dell’ordine sono stati avvistati in piazza Libertà, dove sono stati avviati controlli immediati. L’intervento è arrivato dopo una rissa violenta avvenuta nella stessa zona la sera precedente, il 7 aprile. La prefettura ha aumentato il livello di allerta e ha disposto misure di sicurezza rafforzate, con l’obiettivo di monitorare la situazione e prevenire ulteriori incidenti.