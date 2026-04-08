Sangiuliano minacciato di morte | Fucilazioni alla schiena

Il 8 aprile 2026, il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Campania e ex ministro della Cultura ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo aver ricevuto una mail con minacce di morte. Nella comunicazione, si facevano riferimenti a “fucilazioni alla schiena”. La denuncia è stata depositata presso i militari che stanno indagando sul caso.

Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Campania ed ex ministro della Cultura, ha sporto denuncia ai carabinieri l’8 aprile 2026 dopo aver ricevuto una mail contenente minacce di morte. L’attacco verbale, arrivato tramite posta elettronica, utilizzava espressioni brutali suggerendo che chi tradisce debba essere giustiziato con fucilazioni alla schiena. Il mittente ha inoltre definito l’interlocutore come un vermiciattolo, avvertendolo che non sarebbe finita bene. Immediatamente dopo l’accaduto, Sangiuliano ha consegnato agli inquirenti i propri dispositivi informatici per agevolare le indagini. Il ha sottolineato di non conoscere l’autore del messaggio, ipotizzando che possa trattarsi di uno dei tanti utenti aggressivi dei social media che già abitualmente persegue per vie legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sangiuliano minacciato di morte: “Fucilazioni alla schiena La Penna minacciato di morte dopo Inter Juve, famiglia chiusa in casa: lui denuncia tutto alla Polizia PostaleLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Vermeersch minacciato di morte dai tifosi di van Aert per aver “favorito” Ganna alla Dwars door VlaanderenFlorian Vermeersch, ciclista belga della UAE Emirates XRG, dopo la Dwars door Vlaanderen è stato bersaglio di insulti e minacce sui social: "Ho visto... Temi più discussi: Minacce di morte via mail a Gennaro Sangiuliano, lettera minatoria al ministro: Al muro e fucilati; Minacce di morte all’ex ministro Gennaro Sangiuliano; Minacce di morte a Gennaro Sangiuliano: scatta l’inchiesta; Sangiuliano, minacce di morte via mail: Dovresti essere fucilato alla schiena. Minacce di morte via mail a Gennaro Sangiuliano, lettera minatoria al ministro: Al muro e fucilatiMinacce di morte a Gennaro Sangiuliano: indagini in corso dopo la mail e la denuncia alle forze dell'ordine. Solidarietà all'ex ministro ... virgilio.it Minacce di morte all’ex Ministro Gennaro Sangiuliano: mail choc e denuncia ai carabinieri, indagini in corsoMail con minacce di morte contro Gennaro Sangiuliano. L’ex ministro denuncia ai Carabinieri e lancia l’allarme sul clima di odio politico. ilgazzettinovesuviano.com Fico, piena solidarietà a Sangiuliano per le minacce ricevute https://cronachesalerno.it/fico-piena-solidarieta-a-sangiuliano-per-le-minacce-ricevute/ - facebook.com facebook Sangiuliano, 'ricevuta mail con minacce, ho denunciato ai carabinieri'. 'Clima politico degenerato in parole di odio e violenza che nuocciono alla democrazia' #ANSA x.com