Il Borussia Dortmund sta considerando un terzo ritorno di Jadon Sancho, che sembra aver concluso la sua esperienza al Manchester United. La società tedesca sta valutando questa possibilità mentre il giocatore si trova in una fase di transizione dopo le recenti vicende sportive con il club inglese. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, in base alle esigenze della squadra e alle disponibilità del calciatore.

Il Borussia Dortmund sta valutando un terzo ritorno di Jadon Sancho, mentre la sua esperienza al Manchester United sembra ormai ai titoli di coda. Scrive il Telegraph: “Il Manchester United, che aveva acquistato Sancho proprio dal Dortmund nel 2021 per 73 milioni di sterline, ha un’opzione per prolungare il contratto del 26enne fino al 2027, ma non l’ha attivata e il giocatore è destinato a lasciare il club a parametro zero. L’esterno è arrivato a costare oltre 6 milioni di sterline per ogni gol segnato, diventando uno degli acquisti più deludenti nella storia recente del club. Attualmente in prestito all’Aston Villa, Sancho era già tornato al Dortmund nella stagione 2023-24, arrivando fino alla finale di Champions League con il club tedesco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sancho, un’altra carriera frenata da un’esperienza al Manchester United: ora potrebbe tornare al Dortmund

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