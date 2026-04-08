San Pio giornate della prevenzione della sindrome del bambino scosso

L’AORN San Pio di Benevento partecipa alle Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso, che si svolgeranno dal 10 al 12 aprile su tutto il territorio nazionale. Durante questa iniziativa, verranno organizzate attività informative e incontri dedicati alla sensibilizzazione sui rischi e sulla prevenzione di questa forma di maltrattamento infantile. La partecipazione coinvolge professionisti del settore sanitario e famiglie, con l’obiettivo di diffondere conoscenze utili per riconoscere segnali di allarme.

Tempo di lettura: 2 minuti L’AORN SAN PIO di Benevento aderisce alle Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso che si terranno su scala nazionale dal 10 al 12 aprile. Si tratta di una iniziativa che coinvolge oltre 150 città italiane con infopoint informativi, operatori sanitari e l’illuminazione in arancione di numerosi monumenti e luoghi simbolo, per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno ancora poco conosciuto ma potenzialmente devastante. La Shaken Baby Syndrome è una grave forma di trauma cerebrale che può derivare dallo scuotimento violento di un neonato o di un lattante, spesso in risposta a un pianto inconsolabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Pio, giornate della prevenzione della sindrome del bambino scosso Il Comune di Forlì si illumina di arancione contro la Sindrome del bambino scosso: due giornate per sensibilizzare i cittadiniLa Sindrome del bambino scosso è una forma di trauma cranico provocata dallo scuotimento violento dei neonati, soprattutto nei primi sei mesi di vita... Messina: 3 giorni per fermare la sindrome del bambino scossoLa campagna nazionale di prevenzione contro la sindrome del bambino scosso si sta attivando con iniziative concrete nel territorio dell’Asp di... Temi più discussi: La mia battaglia contro il tumore vinta vicino casa. Il San Pio mi ha restituito la speranza; Bari vecchia, scomparsa edicola dedicata a San Pio; In 20mila a Pietrelcina per Padre Pio, Pasquetta nel segno della fede; San Pio e facoltà di Medicina, Errico (FI): Servono basi solide, non annunci. Giornata del malato: Bari, da oggi a sabato prossimo Peregrinatio ospedaliera della reliquia di San Pio da PietrelcinaIn occasione della celebrazione diocesana della XXXII Giornata mondiale del malato che ricorre domani, la Provincia del frati minori cappuccini di Puglia e l’Ufficio pastorale della salute ... agensir.it TRASLAZIONE PADRE PIO San Giovanni Rotondo, la devozione si rinnova: migliaia di fedeli per la traslazione di San PioSAN GIOVANNI ROTONDO — Un rito che si rinnova ogni anno, carico di fede e partecipazione, ha richiamato anche oggi una folla di pellegrini nella città di Padre Pio. La traslazione delle spoglie del Sa ... statoquotidiano.it Padre Pio TV. . Santa Messa 7 aprile 2026 Fr. Eraldo Emma - facebook.com facebook