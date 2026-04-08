In Piazza San Pietro, il vescovo ha incontrato il Papa per presentare una nuova icona di san Gerardo Maiella, in occasione del terzo centenario dalla nascita del santo. L’evento ha visto la partecipazione di diverse autorità religiose e rappresentanti della comunità lucana. La cerimonia ha segnato un momento di rilevo per i fedeli della regione, che vedono nel santo un punto di riferimento.

Monsignor Carbonaro ha incontrato papa Leone XIV in Piazza San Pietro per presentare una nuova icona di san Gerardo Maiella e celebrare i 300 anni dalla nascita del santo. L’evento si è svolto durante l’udienza generale del mercoledì. L’arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo ha consegnato al pontefice l’immagine del patrono della Basilicata, realizzata dall’artista romano Ivan Polverari. Il contesto temporale è quello del terzo centenario: san Gerardo è nato il 6 aprile 1726 ed è arrivato al 6 aprile 2026. Per segnare questo passaggio storico, il Papa ha concesso alle Chiese della regione lucana l’Anno giubilare gerardino. Un’icona per le nuove generazioni lucane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Gerardo Maiella: l’icona del Papa per i giovani lucani

Anno Gerardino: il Papa approva la richiesta per San GerardoL’arcivescovo Davide Carbonaro ha inoltrato una richiesta ufficiale al Papa Leone XIV per istituire un Anno gerardino dedicato a San Gerardo Maiella.

Al San Gerardo una donazione speciale: presenti gli accademici del Vaticano, Jankovic e i testimoni di san Carlo AcutisUna cerimonia speciale alla quale erano presenti accademici giunti dal Vaticano, il "dottor sorriso" Momcilo Jankovic e i testimoni dell'infanzia e...

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Muro Lucano, l’Anno Giubilare Gerardino: 300 anni dalla nascita di San Gerardo MaiellaQuesto anno celebrativo, per essere autentico e fecondo deve poggiare su fondamenta chiare e condivise come la vita, l’esperienza umana e spirituale e il messaggio di San Gerardo alla base dell’Anno G ... melandronews.it

Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsiconuovo : Nell’omelia della celebrazione eucaristica per l’inizio dell’Anno Trecentenario dedicato a San Gerardo Maiella, il cardinale Marcello Semeraro ha indicato la via di una fede autentica, fatta di fiducia pie - facebook.com facebook