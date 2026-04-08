L’associazione CristoRevolution ha ringraziato per l’edizione 20252026 della Settimana Santa a San Cataldo, evento che ha coinvolto il centro urbano trasformandolo in un teatro diffuso fino alla Domenica di Pasqua. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone e ha preso forma attraverso diverse iniziative e rappresentazioni religiose che hanno coinvolto la comunità locale. La manifestazione si è conclusa con una processione che ha attraversato le vie della città.

L’associazione CristoRevolution ha formalizzato i ringraziamenti per l’edizione 20252026 della Settimana Santa a San Cataldo, un evento che ha trasformato il centro urbano in uno spazio teatrale diffuso fino alla Domenica di Pasqua. Il progetto, sostenuto da una delibera comunale, ha la città diventare un immenso scenario a cielo aperto. I momenti di maggiore intensità emotiva si sono concentrati in Piazza degli Eroi per le scene de L’Ultima Cena e Il Processo, spostandosi poi in Piazza Calvario per la Scinnenza e lungo Corso Vittorio Emanuele per i Sampauluna. L’architettura organizzativa dietro il successo comunitario. La realizzazione dell’evento ha richiesto un coordinamento istituzionale complesso, guidato dall’amministrazione del Sindaco Avv. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Cataldo diventa teatro: il successo della Settimana Santa 2026

I riti della Settimana Santa a San Vito dei NormanniLa Pasqua è un momento di fede, ma è anche di tradizione o, meglio, di tradizioni che, nel tempo, sono divenute identità di un popolo.

Il maltempo non ferma i riti della Settimana Santa nelle contrade teatine: i cantori si riuniscono a San DonatoAl termine della toccante e commovente esibizione canora, l'organizzatore DonatoTacconelli ha omaggiato il gruppo con una targa ricordo, , come segno...