Una squadra sta attraversando un momento positivo in campionato, con un andamento che la avvicina alla salvezza. La formazione, sotto la guida di un allenatore, ha ottenuto risultati che le consentono di migliorare la propria posizione in classifica. In particolare, un difensore centrale sta mettendo in mostra prestazioni significative, avvicinandosi a un record personale datato 2025. La squadra continua a raccogliere punti con continuità, mantenendo ottimi risultati nel corso della stagione.

La squadra guidata da Carlos Cuesta sta percorrendo un cammino che potrebbe portare a una permanenza sicura nella categoria, grazie a una raccolta punti costante e superiore rispetto al passato. Al trentunesimo turno di gioco, i gialloblù hanno accumulato 35 punti. Questo dato rappresenta un segnale molto positivo se analizzato in parallelo con quanto accaduto esattamente un anno fa, quando la formazione emiliana aveva raggiunto quota 27 nello stesso momento della stagione. Il salto di qualità nei numeri della salvezza. L’attuale progressione dei ragazzi di Carlos Cuesta mostra un distacco netto rispetto alla scorsa annata. Il vantaggio di 8 punti rispetto allo stesso periodo del 2025 indica una maggiore solidità e una gestione migliore delle partite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvezza in vista: Cuesta accelera e quasi batte il record 2025

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