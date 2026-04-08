Salvaterra ambulatorio a rischio

A Salvaterra, i residenti sono in allerta a causa della possibile chiusura degli ambulatori medici presenti nel paese. Si teme che le strutture possano essere trasferite definitivamente a Casalgrande, creando preoccupazione tra la popolazione locale. La questione riguarda il futuro delle cure sanitarie nel territorio e ha generato discussioni tra cittadini e amministratori. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

I cittadini di Salvaterra temono di perdere gli ambulatori medici con il rischio del loro trasferimento definitivo da Salvaterra a Casalgrande. A sollevare il problema è Paolo Bertani, segretario della Lega della sezione Tresinaro Secchia della zona ceramiche. Bertani segnala che gli abitanti della frazione di Salvaterra "sono preoccupati – sottolinea il referente della Lega – per il futuro del presidio di medicina di gruppo dei medici di base che rischia di scomparire per sempre a seguito della prossima apertura della casa della comunità a Casalgrande". Bertani riferisce inoltre che la "direttiva regionale prevede l’accorpamento del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Salvaterra, ambulatorio a rischio" Tumori di utero e ovaio, Rimini rafforza la prevenzione e apre un ambulatorio per le pazienti a rischioUn ambulatorio dedicato alla sorveglianza e alla consulenza delle donne ad alto rischio genetico per tumori dell’utero e dell’ovaio. Un ambulatorio per gli stomizzatiUn nuovo ambulatorio di stomaterapia è attivo ogni venerdì mattina presso la cittadella sanitaria di Tolentino, nelle Marche, per offrire assistenza...