In occasione della Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile 2026, l’Italia si distingue a livello internazionale grazie all’inserimento del modello PAI in uno studio di rilievo. La scelta di includere questa metodologia rappresenta un riconoscimento per il sistema sanitario nazionale, che si conferma come esempio nel settore. La notizia viene diffusa attraverso fonti ufficiali e studi pubblicati recentemente, sottolineando il ruolo del modello nella promozione della salute pubblica.

L’Italia emerge come punto di riferimento globale nella Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile 2026, grazie all’inserimento del modello PAI in un prestigioso studio internazionale. Il riconoscimento arriva dal Joanna Briggs Institute, che ha selezionato l’esperienza italiana tra le storie di maggior successo nell’applicazione della scienza alla pratica clinica. Il documento pubblicato per l’occasione, intitolato Insieme per la salute. Sosteniamo la scienza, mette in luce come la ricerca accademica possa trasformarsi in benefici tangibili per i pazienti. Il Joanna Briggs Institute coordina infatti una rete vastissima, composta da oltre 90 enti distribuiti in più di 40 nazioni, con l’obiettivo di rendere l’assistenza basata sulle evidenze accessibile a ogni contesto sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute: il modello PAI dell’Italia conquista il mondo

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