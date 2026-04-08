Salerno Corre il dispositivo traffico | tutte le strade chiuse il 19 aprile

A Salerno il 19 aprile si svolge la XI edizione della gara podistica nazionale “Salerno Corre”. Per l'occasione, sono state predisposte chiusure di tutte le strade che interessano il percorso della corsa, causando disagi alla circolazione cittadina. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in diverse zone della città, con la chiusura temporanea di strade e vie principali per consentire lo svolgimento dell’evento.

Disagi alla circolazione a Salerno in vista della XI edizione della gara podistica nazionale “Salerno Corre”, in programma il 19 aprile. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha disposto un articolato dispositivo di traffico che interesserà diverse strade cittadine. Divieti di sosta dalle ore 6. Dalle ore 6:00 e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nelle seguenti strade: Via Fiume (tratto tra Via Picenza e Via Fiume – lato destro). Largo Antonio Santelmo (tra Via Posidonia e Via R. Fatigati). Via Mantenga. Piazza Monsignor Grasso. Piazza della Resistenza. Via Mario Marino. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Salerno Corre”, il dispositivo traffico: tutte le strade chiuse il 19 aprile "Salerno Corre": il dispositivo di traffico, tutte le informazioniDisagi in vista, per il 19 aprile, in occasione della XI Edizione della gara podistica competitiva nazionale denominata “Salerno Corre”. Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenicaDomenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo...