Salerno Corre | il dispositivo di traffico tutte le informazioni

Il 19 aprile si terrà la XI edizione della gara podistica nazionale denominata “Salerno Corre”. Per l’occasione, sarà attivato un dispositivo di traffico che potrebbe causare disagi nella zona interessata all’evento. Le autorità hanno comunicato tutte le informazioni relative alle modifiche alla viabilità e alle eventuali deviazioni per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.