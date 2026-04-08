Salerno Corre | il dispositivo di traffico tutte le informazioni
Il 19 aprile si terrà la XI edizione della gara podistica nazionale denominata “Salerno Corre”. Per l’occasione, sarà attivato un dispositivo di traffico che potrebbe causare disagi nella zona interessata all’evento. Le autorità hanno comunicato tutte le informazioni relative alle modifiche alla viabilità e alle eventuali deviazioni per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.
Disagi in vista, per il 19 aprile, in occasione della XI Edizione della gara podistica competitiva nazionale denominata “Salerno Corre”. Il 19, infatti, a far tempo dalle ore 6 e sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può circolare. Tutte le informazioniPer il mancato rispetto del blocco del traffico, il rischio è di una multa di 168 euro.