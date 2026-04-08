Salernitana in lutto è morto mister Dino Della Calce

La Salernitana piange la scomparsa di Dino Della Calce, allenatore della squadra Under 15 femminile. Aveva 58 anni e il suo lutto ha coinvolto la comunità sportiva locale. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, e ancora non sono state fornite dettagli sulle circostanze del decesso. La sua morte ha suscitato cordoglio tra compagni di squadra e supporter.

Lacrime e lutto per la Salernitana: è morto Alfredo (Dino) Della Calce, 58 anni, allenatore della formazione Under 15 femminile. Il tecnico del settore giovanile è stato stroncato da un arresto cardiaco: inutili i soccorsi. I funerali si terranno domani, giovedì 9 aprile, nella parrocchia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Calcio in lutto, è morto Beppe Savoldi: addio a “Mister 2 miliardi”Il mondo dello sport italiano si tinge di nero per la scomparsa di una delle sue figure più iconiche e rappresentative degli anni settanta. Mister Olidata entra nel calcio, vicino all’acquisto della SalernitanaCesena, 16 marzo 2026 – Il futuro della Salernitana sembra aver imboccato una rotta precisa, che porta dritta a Roma, ma con radici profonde nella... Salernitana, lutto nel settore giovanile: è morto mister Della CalceImprovviso lutto nella Salernitana: è morto mister Alfredo Della Calce, 58 anni, stroncato da un arresto cardiaco. Per tutti era Dino, uomo buono e molto coinvolto nel ... ilmattino.it Calcio salernitano in lutto: addio a Dino Della Calce mister dell’Under 15 femminile granataStampaCalcio salernitano in lutto. È venuto improvvisamente a mancare, all’età di 58 anni, Alfredo Dino Della Calce, attuale allenatore dell’Under 15 della Salernitana femminile. Volto iconico dell’ ... salernonotizie.it