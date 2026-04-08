Sacerdoti in campo a Isola Capo Rizzuto | sport e fede si sfidano

Il 23 aprile alle 16:30, presso lo stadio S. Antonio di Isola Capo Rizzuto, si terrà una partita tra la Nazionale Italiana Sacerdoti e la squadra locale dell’US Isola, che gioca in Eccellenza. L’evento vede insieme sport e fede, con i sacerdoti che scenderanno in campo per questa sfida ufficiale. La partita si svolgerà in un contesto amichevole, coinvolgendo una comunità locale e rappresentando un momento di incontro tra cultura sportiva e religiosa.

La Nazionale Italiana Sacerdoti scenderà in campo il 23 aprile alle ore 16:30 presso lo stadio S.Antonio di Isola Capo Rizzuto per affrontare l’US Isola, squadra che attualmente milita nel campionato di Eccellenza. L’evento si inserisce nei festeggiamenti dedicati alla Madonna Greca ed è stato organizzato grazie all’impegno dell’associazione Madonna Greca APS Cultura e Territorio. L’obiettivo principale della giornata non è la competizione sportiva, ma la promozione di iniziative no-profit attraverso un incontro che unisce la pratica atletica alla dimensione spirituale. Il dietro le quinte della rappresentativa degli atleti di Dio. Il progetto della Nazionale Sacerdoti è attivo da 21 anni e ha collezionato finora 578 incontri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sacerdoti in campo a Isola Capo Rizzuto: sport e fede si sfidano Isola di Capo Rizzuto: 5 dipendenti irregolari, forzeSabato 14 marzo 2026, alle ore 10:42, il porto di Isola di Capo Rizzuto si trasforma in un nodo operativo dove la legalità diventa tangibile... Follia familiare a Isola Capo Rizzuto: nipote accoltella lo zioUn uomo di 58 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal nipote durante una lite familiare avvenuta questa mattina a Le Cannella,... Si parla di: L'arcivescovo Caiazzo alla Messa crismale: Si sta consumando una catastrofe mondiale, ma con Gesù possiamo seminare pace, fraternità e giustizia -. 'No alla 'ndrangheta': 4mila in corteo a Isola Capo RizzutoOltre 4mila persone, tutte insieme per dire no alla 'ndrangheta. Corteo molto partecipato a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale insieme ad ... rainews.it In fiamme a Isola Capo Rizzuto un lido balneareIn fiamme a Isola Capo Rizzuto un lido balneare. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato lo stabilimento Scanna's Beach. Ad intervenire il comando provinciale dei vigili ... rainews.it