Sacerdoti in campo a Isola Capo Rizzuto | sport e fede si sfidano

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile alle 16:30, presso lo stadio S. Antonio di Isola Capo Rizzuto, si terrà una partita tra la Nazionale Italiana Sacerdoti e la squadra locale dell’US Isola, che gioca in Eccellenza. L’evento vede insieme sport e fede, con i sacerdoti che scenderanno in campo per questa sfida ufficiale. La partita si svolgerà in un contesto amichevole, coinvolgendo una comunità locale e rappresentando un momento di incontro tra cultura sportiva e religiosa.

La Nazionale Italiana Sacerdoti scenderà in campo il 23 aprile alle ore 16:30 presso lo stadio S.Antonio di Isola Capo Rizzuto per affrontare l’US Isola, squadra che attualmente milita nel campionato di Eccellenza. L’evento si inserisce nei festeggiamenti dedicati alla Madonna Greca ed è stato organizzato grazie all’impegno dell’associazione Madonna Greca APS Cultura e Territorio. L’obiettivo principale della giornata non è la competizione sportiva, ma la promozione di iniziative no-profit attraverso un incontro che unisce la pratica atletica alla dimensione spirituale. Il dietro le quinte della rappresentativa degli atleti di Dio. Il progetto della Nazionale Sacerdoti è attivo da 21 anni e ha collezionato finora 578 incontri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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